شرطة أبوظبي تنظم ورشة توعوية بخطورة المخدرات

الظفرة في 25 أكتوبر/ وام/ نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مديرية شرطة منطقة الظفرة ومديرية مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مجلسًا توعويًا بعنوان “ الوقاية من المخدرات مسؤولية أبوية ووطنية مشتركة ”، وذلك في مجلس دلما بمنطقة الظفرة، وبحضور عدد من أفراد المجتمع، ضمن مبادرات عام المجتمع 2025.

وأكد الرائد صالح ربيع الحمادي من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة، أهمية تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات، مشيرًا إلى ضرورة الوصول إلى أكبر شريحة من أولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع عبر الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والمجالس المجتمعية، لنشر ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بخطورة هذه الآفة.