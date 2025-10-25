شرطة دبي تفوز بجائزة في التميز التكنولوجي

دبي في 25 أكتوبر/ وام / فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، بجائزة “الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2025” عن مبادرتها المبتكرة “التوعية الذكية عبر ألعاب الفيديو”، خلال الحفل الذي أقيم في فندق كونراد دبي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن مبادرة “التوعية الذكية عبر ألعاب الفيديو” تمثل خطوة نوعية واستثنائية في آليات التوعية الأمنية، كونها تُقدّم محتوىً تثقيفياً بأسلوب تفاعلي يجمع بين المتعة والتعليم، ويخاطب مختلف الفئات العمرية بلغة العصر الرقمي.

وأضاف أن المركز يحرص على تصميم بيئة تعلم آمنة ومحفزة، بأسلوب يتماشى مع تطلعات مدينة دبي الذكية.