6.6 مليار درهم حصيلة صفقات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ شهد الأسبوع العالمي للغذاء 2025 في أبوظبي، الذي اختتم أعماله أمس الأول إبرام 58 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5 % مقارنة بالنسخة السابقة.

ونظمت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومكتب أبوظبي للاستثمار أعمال الأسبوع العالمي للغذاء 2025.

وشهد الحدث عودة أبرز معارضه الدولية، معرض أبوظبي الدولي للأغذية فى نسختة الرابعة ومعرض أبوظبي للتمور فى نسخته الحادية عشرة، إلى جانب إطلاق فعاليات جديدة من بينها حوارات الغذاء العالمية ومنتدى التكنولوجيا الزراعية ومبادرة البروتينات البديلة وطيف واسع من الأنشطة والفعاليات المصاحبة.

واستقطب الأسبوع على مدار ثلاثة أيام ما يزيد عن 40.108 زائر، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنسخة العام 2024، إذ أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على أحدث منتجات الأغذية والمشروبات التي قدمها نخبة من العارضين المحليين والدوليين.

وساهم برنامج المشترين المستضافين في تحقيق نجاح ملحوظ للنسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، وأتاح للعارضين والموردين فرصة التواصل المباشر مع أكثر من 400 من كبار المشترين، من خلال اجتماعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وقد أسهم هذا البرنامج في تعزيز حضور العارضين، وخلق قيمة مضافة لجميع المشاركين في الحدث.

واختتمت حوارات الغذاء العالمية في اليوم الثاني من الأسبوع العالمي للغذاء، التي تضمنت أكثر من 22 كلمة رئيسية، وحلقة نقاشية إلى جانب عروض تقديمية، وجلسات حوارية غير رسمية، بمشاركة 30 خبيرًا محليًا ودوليًا في قطاع الأغذية والمشروبات.

وسلطت هذه الجلسات الضوء على أبرز الاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء، بما في ذلك الأمن الغذائي، والأنظمة الغذائية المرنة، والابتكار، والتكنولوجيا، وأفضل الممارسات العالمية.

وانطلقت أعمال منتدى التكنولوجيا الزراعية لأول مرة في الأسبوع العالمي للغذاء، بهدف تمكين منتجي الأغذية والمزارعين حول العالم، وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة، ودعم رؤية دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.

واستهل المنتدى فعالياته في اليوم الأول بحلقات نقاش تناولت سبل دفع الابتكار في مختلف مراحل العملية الزراعية، فيما شهد اليوم الثاني انطلاق منتدى الاستثمار الزراعي، الذي ركّز على تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير منظومة الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الزراعية، من خلال استعراض قصص نجاح ملهمة من مختلف أنحاء الدولة.

كما تضمن المنتدى جلسات تثقيفية سلطت الضوء على أكثر من 30 فرصة استثمارية متنوعة تهدف إلى دعم النمو المستدام في القطاع الزراعي.

أما اليوم الثالث من المنتدى، فقد خُصص لموضوع الزراعة والبحث العلمي، إذ قدم نخبة من الخبراء أحدث الدراسات التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في البيئات القاحلة.

وتناولت الجلسات محاور متعددة، من بينها الإنتاج الحيواني المستدام، وصحة نحل العسل، والزراعة المستدامة كأداة إستراتيجية للأمن الغذائي، إلى جانب التطورات في أبحاث الزراعات المستدامة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واستضافت منطقة المزارعين مجموعة من المزارعين المحليين، مقدّمة لهم منصة مخصصة لعرض تنوع وغنى المنتجات الزراعية الإماراتية، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ومن خلال هذه المبادرة، أتيحت للمزارعين فرصة التواصل المباشر مع المشترين الدوليين، وكبار الموزعين، ومجموعات الضيافة، بما يعزز حضورهم التجاري ويعزز فرص النمو.

كما شهد الحدث تكريمًا خاصًا للمزارعين المحليين في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الذي استضاف أكثر من 150 مزارعًا ومربيًا للثروة الحيوانية ومنتجي العسل المتميزين من مختلف إمارات الدولة، احتفاءً بإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي المحلي.

وفي إطار الابتكار، أطلق الأسبوع العالمي للغذاء عددًا من المبادرات الجديدة، من أبرزها مبادرة البروتينات البديلة التي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي استعرضت أحدث الابتكارات في مجال البروتينات النباتية والمخمرة والمزروعة.

وشارك نخبة من رواد الصناعة في حلقات نقاش متخصصة، تبادلوا خلالها رؤاهم حول التقنيات المتقدمة التي تقود هذا القطاع وتُعيد تشكيل مستقبل الغذاء عالميًا.

وضمن الفعاليات المميزة التي استضافها الأسبوع، بطولة تذوق القهوة الوطنية التي نظمتها جمعية القهوة المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة، وشارك بها 48 متسابقًا تنافسوا في تحديد نوع فنجان القهوة من بين عينات متنوعة.

وتُوّج أديولا بيتر أكينجباد من "لورا كوفي" بلقب البطولة، وأبرزت هذه المسابقة المهارات العالية لمتذوقي القهوة الإماراتيين على المستويين المحلي والدولي، إذ تأهل الفائز لتمثيل الدولة في بطولة العالم لتذوق القهوة العام المقبل.

وفي سياق آخر، قدّم عرض الذواقة العالمي تجربة تفاعلية للزوار، إذ أُتيحت لهم فرصة تعلم تقنيات الطهي من طهاة عالميين حائزين على نجمة ميشلان، من خلال عروض حيِّة ودروس تعليمية تناولت الأطباق المحلية والعالمية.

وقد مكّنت هذه الفعاليات الحضور من التفاعل المباشر مع خبراء الطهي، واكتشاف نكهات جديدة، وتعزيز مهاراتهم في بيئة تعليمية ملهمة.

وجسّد الأسبوع العالمي للغذاء 2025 التزامًا جماعيًا بضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مستفيدًا من الموقع الإستراتيجي لأبوظبي كمركز رائد عالمياً للابتكار والتجارة الزراعية.

وقد شكّل الحدث منصة قوية تبرز ريادة دولة الإمارات في مجال مرونة الغذاء، ودورها المحوري كمركز عالمي للتوريد، والاستثمار، والابتكار في القطاع الغذائي.