"الظفرة للتمور" يتوج الفائزين في مزاينة "الفرض" ومسابقات العسل

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لـ مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، أسماء الفائزين في مزاينة تمور الفرض ومسابقات العسل (السدر، السمر، الشمع، السائل، المتبلور)، والتي جرت ضمن الدورة الرابعة للمهرجان الذي يُقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الفائزين بالمزاينة، وسط حضور عدد من المنتجين والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية.

وأسفرت مزاينة تمور الفرض عن فوز “سعيد حموده خميس العرياني” بالمركز الأول، فيما نال “سلطان سعيد محمد سلطان العرياني” المركز الثاني، وجاء “حمد سالم حميد عقيف الشامسي” في المركز الثالث، تلاه “مطر علي مفتاح محمد الشامسي” في المركز الرابع، بينما حصد “حميد سعيد محمد سلطان العرياني” المركز الخامس.

وخصّصت اللجنة المنظمة للفائزين في مزاينة الفرض عشر جوائز بقيمة إجمالية بلغت 280 ألف درهم، منها 75 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و50 ألف درهم للثاني، و40 ألف درهم للثالث.

وفي مسابقة عسل السدر (شوط محلي) نال المركز الأول “سعيد محمد سعيد علي اليماحي”، وحلّ بالمركز الثاني “أحمد حمد سباع سعيد النعيمي”، وكان المركز الثالث من نصيب “سيف صبيح سعيد صبيح الكعبي”، وذهب المركز الرابع إلى “خالد محمد حمد علي الكعبي”، وجاء بالمركز الخامس “مصبح مطر حمدان راشد الوشاحي”

وأظهرت نتائج مسابقة العسل المتبلور (شوط مفتوح) فوز “خالد مساعد محيسن الغازي” بالمركز الأول، وحلّ بالمركز الثاني “زياد علي عبدالله الدخيلي”، وكان المركز الثالث من نصيب “أحمد سليمان راشد عبيد الغيثي”.

وسجّلت مسابقة عسل الشمع (شوط مفتوح) فوز “مشعل مساعد محمد الحارثي” بالمركز الأول، وحلّ بالمركز الثاني “فالح سعيد فالح الشهراني”، وكان المركز الثالث من نصيب “مناحل بن محسن الأسمري”.

أما في مسابقة عسل السمر (شوط محلي)، فنال المركز الأول “علي خليفة الذيب النعيمي”، وحلّ بالمركز الثاني “سالم عبدالله سالم محمد الدهماني”، وكان المركز الثالث من نصيب “خالد عبدالله محمد حميد المزروعي”.

وحقق المركز الأول في مسابقة العسل السائل (شوط مفتوح) “سعيد فالح الشهراني”، وحلت بالمركز الثاني “غلا محمد مجيري”، وكان المركز الثالث من نصيب “فيصل مشعل الحارثي”.

وتم تخصيص عشر جوائز للفائزين في كل فئة من مسابقات العسل، بقيمة 95 ألف درهم ، وفي مزاد التمور اليومي، سجّل صنف «الزاملي» أعلى قيمة بيع بلغت 2500 درهم للصندوق الواحد، في حين بلغ إجمالي المبيعات 208,670 درهمًا، بكمية إجمالية بلغت 4014 كيلوجرامًا من التمور موزعة على 1338 صندوقًا.