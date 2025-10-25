تأهل شباب الأهلي وخورفكان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الشارقة في 25 أكتوبر/وام/ تأهل فريق شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه اليوم على البطائح 4-2 بركلات الترجيح في استاد خالد بن محمد ضمن مواجهات دور الـ 16 من البطولة.

كان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل السلبي لتتحول المباراة إلى ركلات الترجيح.

وتأهل للدور نفسه فريق خورفكان بعد فوزه على كلباء 2-0 في استاد صقر بن محمد القاسمي.