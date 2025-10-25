512 فارسا وفارسة يشاركون في السباقين التأهيليين للقدرة بقرية بوذيب

أبوظبي في 25 أكتوبر/وام/ شارك 512 فارساً وفارسة من إسطبلات الفروسية بالدولة في السباقين التأهيليين للقدرة اللذين أقيما صباح اليوم بقرية بوذيب العالمية لمسافتي 80 كلم، و40 كلم.

شارك في السباق الأول على 3 مراحل، 194 فارساً وفارسة، بينما شهد الثاني من مرحلة واحدة مشاركة 318 فارساً وفارسة.

وذكر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن برنامج فعاليات الموسم في القرية يتضمن سباقات لمختلف فئات رياضة القدرة، بدءاً من البطولات الكبرى لمسافتي 160 و120 كلم، والسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، وصولاً إلى سباقات السيدات والشباب والناشئين، وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.