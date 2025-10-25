"مهرة" و"مهدي" يحصدان كأس وبندقية اللقايا بمهرجان الظفرة للهجن

الظفرة في 25 أكتوبر/ وام/ تواصلت فعاليات مهرجان الظفرة للهجن لليوم الثالث على التوالي بمنافسات سن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات في ميدان الظفرة بمدينة زايد، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة.

وسيطرت هجن نايف صلاح مصلح السهلي على رمزي الكأس والبندقية في منافسات اللقايا بشوطي الأبكار والقعدان المفتوح، وحصدت "مهرة" كأس اللقايا الأبكار، مسجلة 5:45:37 دقيقة، في حين فاز"مهدي" ببندقية اللقايا الجعدان بزمن قدره 5:49:81 دقيقة.

وفي شوطي المحليات، حلقت "منحاف"، لمحمد عتيق زيتون المهيري بكأس الأبكار المحليات، محققة 5:49:05 دقيقة، بينما توج "الحوت"، لعمير الحزمي قناص العامري بشداد القعدان المحليات، بزمن قدره 5:50:61 دقيقة.

وأقيمت المنافسات في الأشواط الأربعة التالية لفئة الإنتاج واستطاعت "صوغة" لعلي راشد سيف الغفلي الفوز بكأس الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الخامس، أما شوط القعدان المحليات الإنتاج فشهد فوز "محبوب" لصالح محمد سالمين العامري بالبندقية محققاً 5:47:97 دقيقة.

وشهد الشوط السابع فوز "مكاسب"، لحمد سعيد آل سالمين المنصوري بكأس الأبكار المهجنات الإنتاج بزمن قدره 5:47:10 دقيقة، وحصد "لهب" لحمدان مسيعد خالد المنصوري آخر رموز اللقايا وتوج بشداد القعدان المهجنات الإنتاج.

وانطلقت الفعاليات بإقامة 22 شوطاً في الفترة الصباحية، وشهدت فوز"أمسية" لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، بلقب أول الأشواط الخاصة باللقايا، بزمن قدره 5:55:7 دقيقة، وحصدت "صدى"، لنايف صلاح بن مصلح السهلي، لقب الشوط الثاني، مسجلة 6:56:9 دقيقة.

وشهد تحدي الجعدان في الشوط الثالث، فوز"مكرم" بزمن قدره 6:04:5 دقيقة، وتصدر "صلهام" لسليم سلامة بن سليمان الغايدي الجهني، الشوط الرابع بزمن قدره 5:54:5 دقيقة (أفضل توقيت).

وتختتم النسخة الثالثة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، غداً (الأحد)، بمنافسات سن الإيذاع.