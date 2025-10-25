"وولفرين" بطلاً لوزن خفيف الثقيل ببطولة "باور سلاب" في أبوظبي

أبوظبي في 25 أكتوبر/وام/ توج المقاتل وولفرين بلقب بطولة "باور سلاب 16" لمنافسات الوزن خفيف الثقيل، خلال المنافسات المقامة حاليا في "سبيس 42 أرينا" ضمن اسبوع أبوظبي للتحدي.

جاء تتويج وولفرين بعد فوزه على خصمه كلينجبيل بقرار منقسم من الحكام في الجولة الإضافية الحاسمة (57-56 كلينجبيل، 57-56 وولفرين، 57-56 وولفرين) - وهي أول جولة إضافية حاسمة في نزال على اللقب بتاريخ باور سلاب.

وأشاد دانا وايت، رئيس منظمة "يو إف سي"، بالنزال ووصفه بأنه أفضل نزال في تاريخ البطولة ليعزز وولفرين صدارته لفئته فيما أظهرت النزالات قوة ودقة وقدرات كلا المتنافسين.

وفي الفعالية الرئيسية المشتركة، تفوق ماكيني "بيج ماك" مانو (29-28، 29-28، 29-28) على فاسيلي "دامبلينج" كاموتسكي بإجماع الحكام.

ومع ختام فعاليات "باور سلاب 16"، تتجه الأنظار صوب بطولة "يو إف سي 321: أسبينال ضد جان" ،التي تقام الليلة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.