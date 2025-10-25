400 متسابق ومتسابقة من 20 دولة في بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف بأبوظبي

أبوظبي في 25 أكتوبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل بنادي أبوظبي للرياضات المائية على المسبح الأولمبي بالنادي مشاركة 400 سباح وسباحة في المنافسات يمثلون 20 دولة.

وكشفت اللجنة المنظمة مشاركة السباح العالمي موريشيوس فرنانديز من كولومبيا والمقيم في الإمارات إلى جانب نخبة الأبطال، في النسخة الأكبر من البطولة التي تقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات تحت الماء.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن جاهزيته لإنطلاقة الحدث العالمي موضحا أنه سيتم تنظيم البطولة الوطنية للسباحة بالزعانف للناشئين على هامش بطولة العالم لتوسيع قاعدة الممارسين وتوفير فرص تنافسية لمختلف الأعمار للاحتكاك والتعلم من الأبطال المشاركين في الحدث.

وتشهد البطولة تتويج الفائزين في مرحلتي العموم للكبار (فوق 18 سنة) والشباب والناشئين (من 12 إلى 17 سنة)، إضافة إلى تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة في تاريخ منافسات كأس العالم في الفئات العمرية 12–13 سنة و14–15 سنة و16-17 سنة، في إطار حرص اللجنة المنظمة على دعم رياضة السباحة بالزعانف في الدولة وتطويرها ونشرها على نطاق أوسع، وتحفيز السباحين على تقديم أفضل مستوياتهم في هذا الحدث العالمي المرموق.