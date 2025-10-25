إقبال واسع على الفعاليات التراثية بـ"مهرجان الظفرة للتمور"

أبوظبي في 25 أكتوبر/وام/ استقطب مهرجان ومزاد الظفرة للتمور الزوار بفعاليات تراثية متنوعة.

وحظيت ورشة المحزم التراثي" الصناعات الجلدية" بإقبال واسع من الزوار من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية وتجاوز عدد زوارها حتى الآن 5000 زائر، شارك منهم أكثر من 300 شخص في تجربة عملية لصناعة المحزم التراثي.

استقطبت الورشة زوارًا من مديري المؤسسات وطلاب المدارس وذوي الهمم، في تجربة تفاعلية تمزج بين التراث والتعليم والإبداع، وتُسهم في تقريب الأجيال من الحرف التقليدية بأسلوب معاصر.

تعد “ورشة الصناعات الجلدية ” الأولى من نوعها التي تشهدها المهرجانات والمعارض التراثية على مستوى الدولة، خاصة مع تقديمها بهذا الأسلوب التفاعلي الذي يجمع بين الحرفة والتعليم، ويبرز أصالة التراث الإماراتي من خلال تجربة حيّة ومباشرة تتيح للزوار المشاركة الفعلية في جميع مراحل العمل.

وفي أجواء تجمع بين عبق التراث ونكهات المطبخ يشهد المهرجان توسعًا لافتا في فعاليات الطهي بمشاركة 16 طاهيًا وطاهية من مختلف إمارات الدولة، من بينهم الطاهية الإماراتية منى المنصوري، التي تُعد من أوائل الإماراتيات اللواتي خضن مجال الطهي الاحترافي منذ أكثر من 13 عامًا، وساهمت في نقل الموروث الإماراتي إلى الأجيال الجديدة بأسلوب عصري يجمع بين الأصالة والإبداع.

وتم ربط فعالية الطهي بمبادرات عام المجتمع، من خلال تخصيص يوم خاص يشارك فيه الطهاة بإعداد الأطباق وتوزيعها على الزوّار، مع تقديم معلومات تعريفية عن مكونات الطبخ الإماراتي ومنتجاته المعززة بالتمور.