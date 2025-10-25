الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في دورة"الألعاب الآسيوية" بالبحرين

المنامة في 25 أكتوبر/ وام/ رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، المقامة حاليا في البحرين .

فقد أضاف منتخب الإمارات للفنون القتالية المختلطة ميداليتين اليوم في منافسات الفنون القتالية المختلطة التقليدية بعدما حصد سالم الحمود لاعب منتخبنا الوطني للألعاب القتالية" MMA" الميدالية الذهبية بوزن 75 كجم بعد تغلبه على نظيره الأفغاني أحمد فاياز في المباراة النهائية.. فيما حققت غلا الحمادي برونزية وزن 50 كجم، بفوزها على كوبانيشبيكوفنا مريام من قيرغيزستان.

وأوضح مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإنجاز يتوج مراحل إعداد متكامل بدعم من القيادة الرشيدة التي وفرت البيئة المثالية لتطوير هذه الرياضة.

وقال البطل سالم الحمود، إن هذه النتيجة نقطة تحول في مسيرته إثر نزالات قوية منذ اليوم الأول،منوها إلى أنه استعد ذهنيا وبدنيا لكل جولة لاسيما أن النهائي كان اختباراً حقيقياً أمام خصم صعب، لكن ثقته في نفسه وخطة المدرب منحته الأفضلية.

بدورها أوضحت غلا الحمادي، أنها دخلت البطولة وهدفها الفوز لا الاكتفاء بالمشاركة، مشيرة إلى أن فوزها بالبرونزية في هذا المستوى القاري يمنحها دافعاً أكبر للاستمرار في التطور، والمنافسة على المراكز الأولى في السباقات القادمة.

من ناحية أخرى تأهل اللاعبان عصام خليل وآية الإشعري إلى الدور نصف النهائي في منافسات المواي تاي، بعد فوزهما في منافستي وزني 48 كجم، و57 كجم، بينما جاء منتخبنا الوطني لقفز الحواجز في المركز الخامس بمسابقة الفرق محققاً 244.15 ثانية، بانتظار مشاركته في منافسات الفردي.

يذكر أن منتخبنا الوطني لألعاب القوى كان قد حصد 4 ميداليات للإمارات، بواقع ذهبيتين للاعبتين أروى علي في سباق 100 متر، وعائشة محمد بسباق 400 متر للشابات، بينما أحرز سعيد عمر فضية سباق 400 متر للشباب، وزميله عادل محمد عادل العلي برونزية رمي المطرقة بمسافة 62.03 متر.