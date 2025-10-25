اتحاد ألعاب القوى: إنجازات "الألعاب الآسيوية" ثمرة دعم القيادة الرشيدة

المنامة في 25 أكتوبر/ وام/ أكد اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الإنجازات المميزة للعبة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة حالياً في البحرين تعد ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة، وتمكين أبطال وبطلات الإمارات.

وأوضح سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد في تصريح اليوم أن جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، كان لها أثرها الملموس في استدامة تنافسية الرياضة الإماراتية في المجالات كافة، وإظهار أفضل المستويات.

ونوه إلى أن التخطيط العلمي السليم والعمل الميداني المنظم، وتضافر الجهود في الاتحاد والأندية، أسهم في تجاوز التحديات التي واجهها الاتحاد خلال مراحل الإعداد الفني، وصولاً إلى المستويات العالية من الاستعداد البدني والذهني، وهو ما تمت ترجمته إلى نتائج مميزة بحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البحرين.