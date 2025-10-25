عجمان .. جهود دؤوبة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية مستدامة محليا ودوليا

عجمان في 25 أكتوبر/وام/تواصل دائرة التنمية السياحية في عجمان تفعيل جهودها الرامية الى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة في السياحة المستدامة وتحقيق المزيد من المزايا التنافسية محليا ودوليا من خلال إطلاق مجموعة من الخطط والبرامج التطويرية الجديدة.

وتركز هذه الخطط - التي تأتي في اطار الحرص على مواءمة تلك الجهود مع رؤية عجمان 2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 - على جذب الاستثمارات السياحية للمساهمة في تنويع المنتجات والخدمات السياحية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك مصفوت والمنامة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للعائلات والسياح الباحثين عن تجارب غنية وقيمة.

وعلى صعيد حماية البيئة الطبيعية والشواطئ تولي رؤيةعجمان 2030 أهمية بالغة لحماية البيئة ودعم المشاريع الخضراء والمبادرات المستدامة، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية مثل التجديف بين أشجار القرم وزيارات المحميات الطبيعية، ما يعزز مكانة عجمان وجهة تراعي التوازن بين التطوروالبيئة.

ولم تغفل دائرة التنمية السياحة أهمية إبراز تراثها الثقافي والإماراتي الأصيل من خلال الأسواق التقليدية والمتاحف مثل متحف عجمان حيث تعمل على صون المباني الأثرية والمعالم التاريخية والحفاظ على طابعها المعماري المميز بما يعكس الهوية الوطنية الأصيلة، فضلاً عن إطلاق منتجات ثقافية جديدة تعزز الهوية المحلية وتثري التجربة السياحية للزوار.

كما تسهم الفعاليات والمهرجانات التراثية والفنية في تعزيز الوعي بالثقافة المحلية وإثراء تجربة الزوار.

وفي هذا السياق قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مديرعام دائرة التنمية السياحية في عجمان إن الخطط الجديدة تأتي ترجمة لرؤية عجمان 2030 وتتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بما يعكس التزامنا بتطوير قطاع سياحي أكثر تنوعاً واستدامة. وأضاف الهاشمي :" نسعى من خلال جذب الاستثمارات النوعية إلى تنويع المنتجات والخدمات السياحية وزيادة عدد الجولات والمعارض الترويجية، وإطلاق مبادرات ومنتجات ثقافية جديدة تبرز هوية عجمان وتثري تجربة الزوار".

وأشار الى حرص الدائرة على التواصل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرات لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وتعزيز مكانة عجمان وجهة رائدة في السياحة المستدامة وضمن جهودها الترويجية، أعلنت الدائرة عن زيادة عدد الجولات الترويجية والمعارض السياحية الإقليمية والعالمية للتعريف بالمقومات السياحية لعجمان وجذب الاستثمارات النوعية، فضلاً عن بناء شراكات مع مؤسسات سياحية دولية لتعزيز حضور الإمارة على خريطة السياحة العالمية.. وفي الإطار ذاته، تعمل الدائرة على تسريع التحول الرقمي من خلال تطوير منصات إلكترونية متكاملة لحجز الفنادق والجولات السياحية بسهولة، وتوفير بنية تحتية ذكية تشمل خدمات النقل الذكية والخرائط التفاعلية، إلى جانب حملات ترويج رقمية مبتكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بجمال الإمارة وتنوعها.

وأكدت الدائرة التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في المنشآت السياحية، والالتزام بالقوانين الاتحادية المنظمة للاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطوير قطاع سياحي متكامل ومستدام.