ألعاب القوى تضيف ميدالية جديدة للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية بالبحرين

المنامة في 25 أكتوبر/وام/ أضافت العداءة أروى علي لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى الليلة ميدالية جديدة لبعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الاسيوية للشباب بالبحرين، ليرتفع رصيدها إلى 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وذلك بعد تتويجها بفضية سباق 200 متر.

وفازت الصينية تشن شين شوان بالميدالية الذهبية بينما توجت الهندية نيهات سانجاي بالميدالية البرونزية.

حضر مراسم التتويج اللواء الدكتور محمد المر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وعدد من المسؤولين.