885 متسابقاً في النسخة الأولى من "بطولة المحارب العربي" بالفجيرة

الفجيرة في 25 اكتوبر /وام/ ظفر التشيكي بول ماردينا ، والإماراتي عبيد النعيمي بلقب بطولة المحارب العربي لفئتي المحترفين والمواطنين بنسختها الأولى التي نظمها مركز الفجيرة للمغامرات بالتعاون مع وزارة الرياضة اليوم بمشاركة 885 متسابقا من الجنسين.

ضمت البطولة - التي أقيمت بحديقة الفجيرة للمغامرات وحظيت بحضور جماهيري كبير- 3 فئات خصصت الفئة الأولى للمحترفين من حول العالم وشارك فيها 27 متسابقاً ومتسابقة ، والفئة الثانية للمحترفين داخل الدولة من المواطنين والجنسيات الأخرى وشارك فيها 108 مشاركين ومشاركات إلى جانب الفئة الثالثة التي شارك فيها 750 محارباً من الجنسين وهى فئة المجتمع لجميع الأعمار وخصصت لطلاب الجامعات والمدارس والأطفال وبقية أفراد المجتمع.

وشهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية جانباً من البطولة وأشاد بالجهود التي قام بها مركز الفجيرة للمغامرات لإخراج النسخة الأولى من الحدث في أبهى صورة وأفضل حُلة، مشيراً إلى التعاون الكبير بين المركز واتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية.

وشدد على ضرورة مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في مثل هذه البطولات والفعاليات وذلك لدورهم الكبير وأثرهم الإيجابي في إثراء الأنشطة الرياضية معرباً عن أمله في نجاح البطولات الأخرى التي تقام خلال الموسم الرياضي الحالي.

بدوره أكد عمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات نجاح النسخة الأولى من بطولة المحارب العربي وذلك نظرا لعدد المشاركين من مختلف فئات المجتمع والمتسابقين المحترفين.

واعتبر زين الدين النسخة الأولى محطة مهمة في تاريخ البطولات التي تستضيفها الفجيرة لافتاً إلى أن المشاركين عبّروا عن سعادتهم للتواجد في البطولة التي شهدت تحديات مختلفة.

ونوه إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير سنوياً من الجهات المعنية فضلاً عن ازدياد عدد المشاركين فيها وقدرتها على استقطاب مشاركين على مستوى العالم مشيرا إلى أن النسخة الحالية شهدت مشاركة 27 لاعباً من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وعلى صعيد النتائج وفي فئة المحترفين حل التشيكي بول ماردينا أولاً وجاء مواطنه ريتشارد كوك في المركز الثاني، وحل الإماراتي محمد الحساني ثالثاً.

وفي فئة المواطنين جاء عبيد النعيمي في المركز الأول وصلاح السويدي ثانياً ،ونال صلاح الحمادي المركز الثالث.

وعلى مستوى النساء "محترفات " جاءت الروسية إليسا بيتروفا في المركز الأول وحلت الدنماركية هنيريتا باردوم ثانياً وصابرينا دلاليو من جنوب أفريقيا في المركز الثالث.

وفي فئة النساء "هواة " جاءت جوزيفين في المركز الأول، تلتها ديمي لوبيز في المركز الثاني ، وحلت سارا تويلر ثالثةً، وضمن فئة الفرق جاء فريق “إيفا" في المركز الأول ، وفريق "إليسا “ ثانياً ، فيما نال فريق ” هنيرتل " من شرطة دبي المركز الثالث.