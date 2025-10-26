الجواد "فهد الأمين" يفوز بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

القاهرة في 26 أكتوبر /وام/ تُوّج الجواد "فهد الأمين" بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته الخامسة عشرة من الموسم الجاري، التي أُقيمت أمس في مضمار نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، وذلك ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين من سلسلة السباقات العالمية المرموقة.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم القيادة الرشيدة في إطار الجهود الرامية لتطوير سباقات الخيول العربية ورعاية الملاك والمربين في دول العالم المختلفة، انطلاقًا من حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أصالة الخيل العربي باعتباره إرثًا وطنيًا عريقًا.

وتمكّن البطل "فهد الأمين" للمالك والمدرب رياض جلال أبو حسين، وتحت قيادة الفارس عبدالمقصود شعبان، من حسم لقب الشوط الخامس (الرئيسي) ضمن مهرجان الكأس الغالية، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر بزمن قدره 01:58:00 دقيقة. وجاء "مناضل سعفان" في المركز الثاني، فيما حلّ "بريق الأمل" ثالثًا.

وشهد المهرجان في محطته الخامسة عشرة مشاركة 59 خيلاً من نخبة الجياد المصرية، تنافست في 7 أشواط تحت إشراف الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر. وأسفرت النتائج عن فوز كل من:

​"حماس" بلقب الشوط الأول (كأس مبادلة)، و"الموجي" – إسطبلات الأهرام بلقب الشوط الثاني (كأس مجلس أبوظبي الرياضي)، و"مارد إخناتون" بلقب الشوط الثالث (كأس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي)، و"دايما عامر" بلقب الشوط الرابع (كأس المسعود)، و"مقبول إخناتون" بلقب الشوط السادس (كأس الظفرة)، ​و"مبروكة سعفان" بلقب الشوط السابع (كأس أبوظبي).

شهد المهرجان وتوّج الفائزين كل من سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة، وطلال العزيزي، ممثل سفارة دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، وفليكس يوسف، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وقال سعادة مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، : "سعداء بتواصل نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية وامتدادها إلى محطتها الخامسة عشرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونثمّن الجهود التنظيمية المتميزة والدور البارز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على إشراك نخبة من الملاك والمربين في هذا الحدث الكبير. إن محطة مصر تمثل بالفعل مفخرة ضمن سلسلة سباقاتنا العالمية".

وأضاف: "نفتخر بالتعاون الرياضي الوثيق بين الإمارات ومصر، وبالحضور الجماهيري الكبير والأجواء التنافسية الرفيعة التي شهدها مهرجان الكأس الغالية في القاهرة، ويؤكد التفاعل الكبير لملاك الخيل المصريين المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة في المنطقة".