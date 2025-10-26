المركز الإحصائي الخليجي: نمو إيجابي لاقتصادات دول التعاون خلال الربع الأول

مسقط في 26 أكتوبر/وام/ سجّلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2025 ما يعكس استمرار الاستقرار الاقتصادي ومسار التنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس سجل نحو 588.1 مليار دولار أمريكي مرتفعًا بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما قيمته 466.2 مليار دولار أمريكي محققًا نموًا سنويًا قدره 3.0%.

وأشار التقرير إلى أن جميع اقتصادات دول المجلس سجلت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما لا يزال القطاع النفطي يسهم بالنسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7% ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% بينما شكّلت الأنشطة الأخرى ما نسبته 26.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تنويعًا اقتصاديًا مستدامًا في دول المجلس، واستمرار الجهود لتعزيز الأنشطة غير النفطية بما يدعم استقرار الاقتصادات الخليجية على المدى الطويل.