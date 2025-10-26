مؤتمر "الإمارات لطب وجراحة الصدر" يطلق "جائزة البحث والابتكار"

دبي في 26 أكتوبر/وام/ أطلق المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر (ETS 2025)، في ختام أعماله اليوم بدبي “جائزة البحث والابتكار” التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لطب الرئة، وتشجيع الأبحاث التطبيقية والمبادرات الإكلينيكية المتميزة في مجال أمراض الرئة.

حضر المؤتمر - الذي استمر يومين - نخبة من القيادات الصحية والخبراء العالميين، في أضخم دوراته على صعيد عدد المشاركين وتنوع المحاور العلمية وثراء الأوراق البحثية.

وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة أكثر من 50 خبيراً ومتحدثاً من 20 دولة، يمثلون أبرز الجامعات والمراكز البحثية العالمية، ناقشوا خلالها أحدث ما توصل إليه الطب في مجالات أمراض الجهاز التنفسي وطب وجراحة الصدر، وفي مقدمتها الربو، والانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والتليف الرئوي، والأمراض الجنبية، وزراعة الرئة، وطب النوم، والرعاية التنفسية المنزلية.

واستعرضت جلسات المؤتمر الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض الرئة ومتابعة الحالات المزمنة، والاتجاهات الحديثة في العلاجات البيولوجية والطب الدقيق.

وأكد البروفيسور أشرف حسن حميدان الزعابي، رئيس الجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر، أن هذه الدورة مثلت نقلة نوعية في مسيرة المؤتمر محتوى وتنظيما مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى سياسات وقائية وممارسات سريرية حديثة تسهم في تعزيز صحة المجتمع.

وأضاف أن الإمارات أصبحت اليوم مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال طب الرئة وجراحات الصدر، بفضل دعم قيادتها لبرامج التعليم الطبي المستمر وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأكد الزعابي أن جائزة الجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر للبحث والابتكار ستكون منصة سنوية لتكريم العلماء والباحثين الشباب الذين يسهمون في تطوير الرعاية التنفسية، ويقدمون حلولاً عملية لتحسين جودة حياة المرضى.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الجمعية وشركة "سانوفي" (Sanofi) الطبية ، لتعزيز الوعي الوطني بالأمراض التنفسية المزمنة وتوسيع نطاق الكشف المبكر والتثقيف الصحي، في خطوة تنسجم مع "رؤية الإمارات 2031 "نحو مجتمع صحي مستدام قائم على الوقاية والابتكار.

وتخللت الجلسات العلمية عروض بحثية ميدانية قدمها أطباء وباحثون من داخل الدولة وخارجها، حول أحدث الأساليب في التشخيص المبكر، والتعامل مع الالتهابات التنفسية، والوقاية من المضاعفات طويلة المدى، فيما اختتمت الفعاليات بحفل تكريم للمتحدثين والخبراء المشاركين من مختلف الدول، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الحوار العلمي وتبادل الخبرات.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز برامج الكشف المبكر عن أمراض الجهاز التنفسي ضمن منظومة الرعاية الأولية، واعتماد أحدث العلاجات البيولوجية والدوائية الموجهة بما يتناسب مع طبيعة كل مريض، وتطوير منظومة الرعاية التنفسية المنزلية الذكية وتوسيع خدمات المتابعة الرقمية للمرضى المزمنين.

وطالب بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأمراض الصدرية لدعم الأبحاث والسياسات الصحية المستقبلية، ودعم الكوادر الإماراتية عبر برامج الزمالة والتدريب المستمر في مراكز التخصص الدقيقة.

