"برجيل للأورام" يحتفي بالمتعافيات من سرطان الثدي

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ احتفى “معهد برجيل للأورام” بمدينة برجيل الطبية بأبوظبي بالمتعافيات من سرطان الثدي، ونشر رسائل الأمل والإلهام والتوعية بالمرض، وذلك ضمن فعالية توعوية نظمها تحت شعار "متحدون بالوردي" بمناسبة "الشهر الوردي".

شارك في الفعالية ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية ، إلى جانب عدد من المتعافيات والمريضات وأسرهن، والكادر الطبي والإداري.

تضمن برنامج الفعالية محاضرات توعوية قدمها عدد من أطباء المعهد تناولت محاور متنوعة حول أهمية الكشف المبكر، وأساليب التشخيص الدقيقة، والعلاجات الحديثة المتاحة، إضافة إلى الجراحات التجميلية والترميمية التي تسهم في دعم المريضة نفسيًا واستعادة ثقتها بنفسها بعد رحلة العلاج.

وتفاعل الحضور مع المعرض المصاحب للفعالية الذي شمل تخصصات مختلفة مثل التغذية، والطب التأهيلي المتعلق بمرضى الثدي، والطب النفسي، والطب الطبيعي البديل، وغيرها من التخصصات المرتبطة بدعم مريضات سرطان الثدي.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام أن نسب التعافي من المرض في الدولة ضمن الأعلى عالميًا بفضل تطور منظومة الرعاية الصحية وتوافر الكفاءات والخبرات الطبية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارات وجهة رائدة في علاج الأورام.

وشدد الشامسي على أن الإصابة بالسرطان لا تعني النهاية، بل قد تمثل بداية جديدة مفعمة بالأمل والطاقة الإيجابية، مؤكدًا أن الفعالية تجسد قصص نجاح ملهمة لنساء انتصرن على المرض بإيمانهن وعزيمتهن وصلابتهن، وأن الوعي الصحي والفحص المبكر يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة السرطان، مشيرًا إلى أن الوقاية والمعرفة هما السلاح الأقوى في كبح انتشار المرض وتعزيز فرص الشفاء الكامل.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم أبوغيدا، المدير الطبي لمعهد برجيل للأورام، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بسرطان الثدي وتشجيع السيدات على الفحص الدوري، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر يظل المفتاح الحقيقي للشفاء ويختصر رحلة العلاج بدرجة كبيرة.