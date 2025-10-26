انطلاق أولى محطات مزاينات مهرجان الظفرة بدورته الـ 19من سويحان غدا

سويحان في 26 أكتوبر / وام / تنطلق غداً أولى محطات مزاينات مهرجان الظفرة بدورته الـ 19، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، الذي يمتد حتى 22 يناير 2026 بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

تشمل مزاينات الإبل في المهرجان أربع محطات (مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، ختامي مهرجان الظفرة)، والتي خُصِّص لها 355 شوطاً، و3370 جائزة بقيمة تتجاوز 88.7 مليون درهم موزَّعة على فئات «المجاهيم» و«المحليات» و«المهجنات الأصايل» و«الوضح».

تمتد المحطة الأولى "مزاينة سويحان" حتى 3 نوفمبر المقبل، وتشهد 76 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في مدينة سويحان.

يصاحب المزاينة سوق شعبي يضم عشرات المحال المتنوعة التي تقدم منتجات تعكس طيفاً متنوعاً من التراث الإماراتي وتروج للصناعات التقليدية التي تبرز الموروث الشعبي، وتعزز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

يعد مهرجان الظفرة الوجهة الأبرز لملاك الإبل في دولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، إلى جانب استقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم للتعرف على التراث الاماراتي، وتمكين المشاركين في مزاينات الإبل لاستدامة التراث ونقله من جيل لآخر، ويشجع ملاك الإبل نحو الاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ويسهم في توسيع قاعدة المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية المتنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن المحطة الثانية «مزاينة رزين» تقام في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر المقبل تليها المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، وتُختتَم المزاينات مع «مزاينة مهرجان الظفرة» في الفترة من 3 إلى 22 يناير 2026.