تتويج أبطال "تحدي سحب خورفكان " تزامنا مع اليوم العربي للدراجات

الشارقة في 26 أكتوبر/وام/ نظم مجلس الشارقة الرياضي اليوم تحدي سحب خورفكان للدراجات تزامنا مع اليوم العربي للدراجات بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة والذي تضمن سباقا لمسافة 27 كيلومترا وجولة أخرى لمسافة 24 كيلومترا.

وشهد سباق 27 كيلومترا تنافسا بفئة المواطنين رجال وجاء الأول يوسف أميري والثاني راشد البلوشي والثالث هلال الحربي.. وعلى صعيد المواطنات جاءت الأولى مروة القهوار والثانية هالة محمد والثالثة نورا الغفلي وللفئة المفتوحة للرجال الأول كيريل مايلر والثاني إبراهيم الرفاعي والثالث سلمان المنصوري وللسيدات الأولى مادي بالاك والثانية إيزابيلا داربي والثالثة ماشا بيكوفسكايا

حضر الفعالية وشارك في تتويج الفائزين الدكتور ياسر عمر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات وسعادة منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات وسعادة الدكتور أشرف إمام الأمين العام للإتحاد العربي للدراجات ورئيس الإتحاد السوداني للدراجات وسلطان العبيدلي تنفيذي الفعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.