انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع الإمارات للتوعية بالحروق" في أبوظبي

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الإمارات للتوعية من الحروق، الذي يقام تحت شعار "معاً لجاهزية وطن" والذي ينظمه المجلس الإماراتي للحروق، بمبادرة من برنامج الإمارات "جاهزية" والأكاديمية الوطنية للحروق، بمشاركة سفراء الإمارات للحروق والفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية وفريق أبوظبي الطبي التطوعي.

يهدف الأسبوع - الذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري - إلى إيجاد منصة وطنية نوعية ووقائية وتدريبية وبحثية تسهم في الارتقاء بمنظومة رعاية الحروق في الدولة، وتطوير كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة، وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وفق منهج تدريبي موحد معتمد دولياً.

تتضمن فعاليات الأسبوع، معرضاً موسعاً يضم 10 منصات عرض تقدم تدريباً عملياً على الإسعافات الأولية للحروق، إلى جانب جلسات توعية حول سلامة المؤسسات العمالية من الحروق والوقاية من الإصابات المنزلية.

وأكد الدكتورعادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، ورئيس مبادرة أطباء الإمارات، والرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، أن أسبوع الإمارات للتوعية من الحروق يسهم في إيجاد بيئة خصبة لتبني المبادرات والبرامج المبتكرة التي تهدف إلى زيادة وعي المجتمع بأهم مسببات الحروق وأفضل طرق الوقاية والعلاج.

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع تشمل تنظيم سلسلة من الملتقيات في مختلف إمارات الدولة في مجال طب وجراحة الحروق، وتدشين أول مركز متنقل للتوعية بالحروق، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية للعاملين الصحيين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم وجاهزيتهم لتقييم وتشخيص وعلاج حالات الحروق الطارئة وفق منهج موحد ومعتمد دولياً.

وأضاف أن المبادرة تشمل أيضاً إطلاق جائزة الإمارات للحروق، التي تُمنح للمؤسسات والأفراد تثميناً لدورهم في مجالات التشخيص والعلاج والتوعية والوقاية والتدريب والبحث في طب وجراحة الحروق.

من جانبه، قال البروفيسور واين جورج، عضو المجلس الإماراتي للحروق، إن الهدف من تنظيم النسخة الأولى من أسبوع الإمارات للتوعية من الحروق جمع الجهات المختصة في مجال الحروق، الطبية وغير الطبية، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن إرساء القوانين للحد من آثار الإصابات في المجتمع.