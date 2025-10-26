175 مليار درهم استثمارات دبي لتطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل خلال العقدين الماضيين

دبي في 26 اكتوبر/وام/ كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن حكومة الإمارة استثمرت 175 مليار درهم، لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي خلال العقدين الماضيين..

واستعرضت الهيئة خلال الاحتفال الذي نظمته بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين جهودها وإنجازاتها وتطرقت إلى إلى خمسة محاور ستركز عليها خلال السنوات القادمة يتصدرها استقطاب أصحاب المواهب والمهارات المستقبلية، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة النقل الذاتي.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة أن الهيئة أنجزت بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وإشراف ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبـي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبـي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بنية تحتية متكاملة من شبكة طرق ومنظومة نقل جماعي، عززت التنافسية العالمية لدبي، وارتقت بجودة الحياة في الإمارة، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وأشاد بجهود الموظفين والموظفات الذين جسّدوا روح الفريق الواحد في تحويل الرؤى إلى إنجازات نوعية عززت ريادة دبي العالمية وأضاف أن الهيئة أنجزت خلال العقدين الماضيين مشاريع استراتيجية غيرت المشهد في الإمارة، أهمها مشروعا مترو وترام دبي، بطول 100 كيلومتر، وشبكة طرق تعد الأفضل في العالم يزيد طولها على 25 ألف كيلومترـ مسرب، تستوعب أكثر من 3.5 مليون مركبة فـي اليوم الواحد، ومسارات الدراجات بطول أكثر من 560 كيلومترا فيما ارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 1050 جسراً ونفقاً نهاية عام 2024، وزاد عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً فقط عام 2006 إلى 177 جسراً ونفقاً في 2024 (شاملة جسور وأنفاق المترو والترام) علاوة على توفير أسطول يضم أكثر من 1300 حافلة مزودة بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، ومركبات أجرة وليموزين يتجاوز عددها 31 ألف مركبة، إلى جانب أكثر من 130 خدمة رقمية ذكية تتطوُّر باستمرار لتلبية احتياجات السكان والزوار.

وأكد أن التطوُّر الكبير في وسائل النقل الجماعي، أسهم في ارتفــاع عدد الركاب من 220 مليون راكب في 2006، إلى أكثر من 747 مليون راكب في 2024، بمعدل أكثر من مليونين راكب يومياً وارتفعت نسبة مساهمة رحلات النقل الجماعي في حركة تنقُّل السكان، من 6% في 2006، إلى 21.6% في 2024." .

وأوضح معاليه أن دراسة الأثر الاقتصادي لإنشاء الهيئة، التي أجرتها شركة ماكنزي العالمية كشفت أن مشاريع الهيئة خلال عشرين عاماً، حققت إيرادات بقيمة 150 مليار درهم، فضلاً عن خفض تكلفة الوقود والوقت بما يعادل 319 مليار درهم، وبلغ حجم مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 20 عاماً، 156 مليار درهم، وارتفاع قيمة العقارات نتيجة مشاريع الطرق والنقل لتصل بقيمة 158 مليار درهم، بزيادة تصل إلى حوالـي 16%، ويتوقع أن تصل نسبة العائد على الاستثمار الداخلي في مشاريع الهيئة إلى 5%،.

وأشار إلى أن الهيئة طورّت في العقدين الماضيين أنظمتها وخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وأسهمت جهودها وخبراتها التراكمية في تمكين أنشطتها من النمو، والتحوُّل إلى شركات مدرجة في سوق دبي المالي، حيث جرى تأسيس أربع شركات تجارية، تتجاوز قيمتها السوقية 80 مليار درهم، هي سالك، وباركن، وتاكسي دبي، ومدى ميديا.

وأكد أن السنوات المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع نوعية، أهمها مشروع الخط الأزرق لمترو دبـي، بطول 30 كم، ويضم 14 محطة منها ثلاث محطات انتقالية، بينها أكبر محطة انتقالية لشبكة المترو تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، ويخدم 6 مناطق حيوية، يقدر عدد سكانها بمليون نسمة عام 2040، ومشروع تطوير مسارات المشاة"دبــي ووك"، الذي سيسهم في تحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تسهم فــي تعزيز الانسيابية وربط مختلف مناطق الإمارة بكفاءة عالية، أهمها مشاريع تطوير شوارع أم سقيم، الوصل، وجميرا وشارع الشيخ زايد .

ونوه إلى أن دبي تستعد لمرحلة جديدة من التنقُّل المستدام في عام 2026، عبر حدثين عالميين، هما تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي التـي ستسهم في تعزيز ريادة دبـي العالمية في مجال التنقُّل المستقبلي.

وأعرب معاليه عن شكره للشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، على جهودهم وتعاونهم مع الهيئة طوال مسيرتها.

اشتمل الحفل على عرض فيلم يوثق مسيرة إنجازات الهيئة خلال العقدين الماضيين ثم كرّم معالي مطر الطاير، الموظفين المؤسسين الذي أسهموا بعطائهم، على مدى عشرين عاماً.

وجرى خلال الحفل إطلاق النسخة التذكارية من بطاقة "نول"، والعملة التذكارية، التي صُممت خصيصاً لتخليد ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس الهيئة.

وكشفت الدراسة الشاملة التي أجرتها شركة "ماكنزي" العالمية، حول الأثر الاقتصادي لهيئة الطرق والمواصلات، بالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها، أن إجمالي استثمارات الهيئة في مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل والتي بلغت منذ عام 2005 حتى العام الجاري نحو 175 مليار درهم حققت إيرادات تراكمية بلغت 150 مليار درهم، منها 18 مليار درهم عوائد مالية من طرح الشركات في سوق دبي المالي، ويُتوقع أن تتجاوز العوائد النقدية للهيئة 254 مليار درهم بحلول عام 2050.