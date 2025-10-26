" مجلس أعمال أبوظبي للشباب" يوقّع اتفاقية تعاون مع "كلية أبوظبي للإدارة"

أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ وقّع مجلس أعمال أبوظبي للشباب اتفاقية تعاون مع كلية أبوظبي للإدارة، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التعليم، والأعمال، والتدريب والبحث العلمي لدعم مسيرة تطوير قطاع ريادة الأعمال بين أجيال الشباب وتعزيز دورهم في قيادة التنمية الاقتصادية.

حضر التوقيع سعادة شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي العضو المنتدب، وسعادة علي محمد المرزوقي المدير العام للغرفة، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة في المجلس والكلية.

تنص الاتفاقية على تأسيس إطار تعاون استراتيجي بين الطرفين لتطوير البرامج والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال الشباب، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية، وتنظيم فعاليات تدريبية وورش عمل تسهم في تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى الشباب.

تمتد الاتفاقية على مدار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشمل التعاون في إعداد دراسات وبحوث متخصصة حول ريادة الأعمال الشبابية والنظم البيئية للابتكار في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تطوير سياسات فاعلة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتنص على تصميم برامج تدريبية ومشروعات بحثية مشتركة تُعنى بريادة الأعمال والتحول الرقمي والقيادة المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء منصة للإرشاد الأكاديمي والمهني تربط الطلبة والخريجين برواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاع الخاص، بما يعزز فرص الابتكار والنمو في المشاريع الناشئة علاوة على تبادل المعرفة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتفعيل التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والمنتديات الشبابية، إلى جانب توفير الفرص التطويرية والبحثية لطلبة الكلية وتمكينهم من المشاركة في المبادرات والمسابقات التي ينظمها مجلس أعمال أبوظبي للشباب.

وأوضح منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجلس بترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتوفير بيئة محفزة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، مؤكداً أن التعاون مع كلية أبوظبي للإدارة خطوة مهمة نحو بناء جيل قيادي مؤهل يمتلك الأدوات اللازمة للابتكار والإبداع، ويسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

من جانبه، لفت الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة، إلى أن هذا التعاون يُجسّد الرؤية المشتركة للطرفين في دعم رأس المال البشري الشاب وتمكينه من قيادة المستقبل، منوها إلى أن الاتفاقية تتيح للطلبة والخريجين الاستفادة من خبرات المجلس ومبادراته الريادية، وتمنحهم فرصة التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لاكتساب مهارات القيادة والإدارة في بيئة عملية.