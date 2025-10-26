"الثنائيات" تحقق الفوز وتتصدر المشهد في افتتاح موسم سباقات الخيول بأبوظبي

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ تصدرت الثنائيات افتتاح موسم سباقات الخيول في الدولة 2025 _ 2026، على مضمار أبوظبي مساء أمس، وتضمنت 7 أشواط، بإجمالي جوائز بلغت 462 ألف درهم.

وحقق الثنائيات خيول ياس للسباقات، وخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد منافسة قوية على مدار أشواط الأمسية.

وأحرزت المهرة "زوهي" لياس للسباقات، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان لقب الحصن لمهرات الإنتاج المحلي، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بزمن قدره 1:34:73 دقيقة.

وأهدت المهرة" علا" الفوز الثاني لخيول ياس للسباقات، بقيادة ميشيل شيهي وإشراف ايريك ليجري بسباق قصر المويجعي، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، مسجلة 1:46:47 دقيقة.

وتألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا وقيادة سيلفستر ديسوزا، في سباقي الخيول المهجنة الأصيلة، بثنائية، إذ جاءت الأولى عبر "منشود" بإشراف مايكل كوسا وقيادة سيلفيستر دي سوسا، في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، بزمن قدره 1:10:27 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، بواسطة "تبديل"، بحصد لقب جوهرة الصحراء، مسجلاً وسجل 1:22:46 دقيقة.

وانتزع “الليث” العائد إلى السباقات مجددا، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، لقب سباق الوثبة التحضيري للسرعة للخيول العربية الأصيلة (شروط) عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بزمن قدره 1:16:11 دقيقة.

وخطف "جاب جازيل" للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وإشراف عرفان إلهي، وقيادة ساندرو بايفا لقب الجاهلي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:33:92 دقيقة.

وتوج "بهوان" لمنصور على سليمان الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة كونور بيسلي بلقب تحدي قصر الوطن، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، بزمن قدره 2:28:44 دقيقة.