وفد "سياحية عجمان" يبدأ جولة ترويجية في أوروبا الشرقية

وارسو في 26 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم الجولة الترويجية التي تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان في عدد من دول أوروبا الشرقية، برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الحضور الدولي للإمارة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون السياحي.

تشمل الجولة ثلاث محطات رئيسية تبدأ بالعاصمة البولندية وارسو، تليها العاصمة المجرية بودابست، وتختتم في براغ عاصمة جمهورية التشيك.

ويجتمع وفد الدائرة خلال الجولة مع نخبة من ممثلي القطاع السياحي، ووكلاء السفر، والجهات الفاعلة في الأسواق الأوروبية، لبحث فرص التعاون وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، واستعراض أبرز مقومات عجمان السياحية والاستثمارية.

وأكد الهاشمي، أن الجولة تأتي في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الواعدة، و تمثل محطة مهمة في مسار توسيع قاعدة الشركاء الدوليين وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق الأوروبية الناشئة.

وقال إن هذه الجولة ستكون خطوة متقدمة نحو بناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف تحقيق تنمية سياحية مستدامة تعكس مكانة عجمان ضمن منظومة السياحة الوطنية.

وتسعى دائرة التنمية السياحية بعجمان من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بالإمارة بوصفها مقصدا سياحيا متميزا يجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والعناصر العصرية الحديثة، بما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من الزوار من هذه المنطقة، ويضمن استدامة ازدهار قطاعي السياحة والاقتصاد الوطنيين.