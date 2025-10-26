جامعة الفجيرة تحصد إحدى جوائز مؤسسة CAPP بمجال طب الأسنان

الفجيرة 26 أكتوبر/وام/ حققت جامعة الفجيرة إنجازًا أكاديميًا جديدًا يُضاف إلى سجلها المتميز إثر حصول كلية طب الأسنان والعلوم الصحية بها على المركز الثاني ضمن مبادرة “التميز الجامعي” التي تُعد جزءًا من جوائز طب الأسنان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 التي تنظمها مؤسسة CAPP، بهدف تكريم الجامعات وطلبة طب الأسنان المتميزين في المنطقة على إنجازاتهم الأكاديمية والإكلينيكية المتميزة.

وأعرب الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُجسد تميز الجامعة وتطورها المستمر في مجالات التعليم والتدريب العملي، مؤكدًا أن فوز كلية طب الأسنان والعلوم الصحية بالمركز الثاني في مبادرة “التميز الجامعي” يعكس جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار في مختلف التخصصات.

وأرجع التكريم إلى المشاركة الفاعلة لطلبة الكلية في عرض نماذج من أعمالهم الأكاديمية والسريرية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مما يعكس مستوى الكفاءة والمهارة الذي يتمتعون بها في مجال طب وجراحة الأسنان.

وثمّن رئيس الجامعة جهود وإبداع طلبة كلية طب الأسنان والعلوم الصحية وأعضاء الهيئة التدريسية، داعيًا إلى مواصلة التميز والابتكار في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتخريج كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.