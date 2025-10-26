طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ توقع “المركز الوطني للأرصاد” أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية ، و سرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 والمد الثاني عند الساعة 05:50 و الجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:46.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الثاني عند الساعة 01:42 و الجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 23 80 35

دبي 34 26 75 30

الشارقة 34 22 80 35

عجمان 33 26 80 35

أم القيوين 33 22 80 35

رأس الخيمة 34 21 80 35

الفجيرة 33 27 75 40

العـين 35 23 80 25

ليوا 35 20 85 25

الرويس 33 21 85 40

السلع 36 20 85 30

دلـمـا 32 26 85 45

طنب الكبرى / لصغرى 32 25 85 45

أبو موسى 32 25 85 45