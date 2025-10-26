"الاجتماع السنوي الأول لتصوير الثدي" بدبي يستعرض أحدث طرق الفحص المبكر بالذكاء الاصطناعي

دبي في 26 أكتوبر/وام/ استعرض"الاجتماع السنوي الأول لتصوير الثدي 2025"، الذي اختتم أعماله بدبي أحدث الاستراتيجيات والابتكارات العالمية والتقنيات الحديثة في التشخيص المبكر لسرطان الثدي.

حضر الاجتماع نخبة من كبار الأطباء والمسؤولين في القطاع الصحي من بينهم البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام، الرئيس التنفيذي لمعهد "برجيل" للسرطان ، والدكتور أسامة محمد البستكي، رئيس قسم التصوير الطبي في "دبي الصحية" والدكتور طالب محمد المنصوري، رئيس شعبة الأشعة في جمعية الإمارات الطبية.

شارك في فعاليات الاجتماع الذي عقد تحت شعار "تسليط الضوء على الممارسات الحالية وبداية عصر جديد في فحص سرطان الثدي"، اختصاصيون وخبراء في الأشعة والجراحة والأورام وفنيو الأشعة وتم خلاله مناقشة دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة "الماموغرام" والتصوير التلفزيوني "الموجات فوق الصوتية" .

وأكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مسانداً للطبيب، يساعد في التمييز بين الأورام الحميدة والخبيثة، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة لإجراء خزعات غير ضرورية ويستخدم كـ "قارئ ثان" للتقارير الطبية لضمان أعلى دقة.

وسلطت الجلسات الضوء على تطورات أجهزة الماموغرام، التي لم تعد تقتصر على التصوير العادي، بل تشمل الآن التصوير ثلاثي الأبعاد (3D Tomosynthesis) والماموغرام بالصبغة (Contrast-Enhanced Mammography)، والذي أظهرت الأبحاث أهميته في الكشف الدقيق لدى الفئات عالية الخطورة.

واستعرضت ورش العمل المصاحبة للاجتماع التقنيات المتقدمة في أخذ الخزعات، خصوصاً الخزعة عن طريق الشفط (Vacuum-Assisted Biopsy)، والتي لا تقتصر على دقة التشخيص، بل يمكنها إزالة بعض الأورام بالكامل وتقليل حاجة المريضة للجراحة لاحقاً، وتشخيص الأورام في المنطقة الرمادية (Undetermined Lesions) التي قد تحمل خطورة تحول مستقبلي.

وقالت الدكتورة نهاد كاظم البستكي رئيسة الاجتماع السنوي لتصوير الثدي رئيسة نادي تصوير الثدي" EBI"، واستشارية أولى في الأشعة التداخلية للثدي إن هذا الاجتماع يعد أول حدث إماراتي من نوعه ينظّم بالكامل بإدارة إماراتية وبالتعاون مع شركة "إنفو بلاس" لتنظيم الفعاليات، لتسليط الضوء على الدور المحوري لاختصاصيي تصوير الثدي في منظومة التشخيص المبكر لسرطان الثدي.

وأضافت:"انطلقنا هذا العام بنسخة أولى مكثفة ليوم واحد لاختبار تفاعل المجتمع الطبي واستيعاب المجتمع، حيث فاق النجاح التوقعات، وشمل المؤتمر محاضرات متخصصة، وأبحاثاً علمية، وورش عمل عملية حول الطرق الحديثة في أخذ الخزعات لضمان الدقة من المحاولة الأولى، وبناءً على هذا الإقبال الكبير نخطط لتوسيع المؤتمر ليُقام على مدار يومين العام المقبل".

من جانبها، أكدت الدكتورة علياء الصايغ نائبة رئيسة الاجتماع، استشارية أشعة الثدي بدبي، أن إطلاق هذا الحدث يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الأطباء المحليين والدوليين في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت أيضاً مسابقة للأبحاث العلمية بمشاركة طلاب وأكاديميين من مختلف المؤسسات، ومعرضاً مصاحباً شاركت فيه أكثر من 10 شركات عالمية رائدة في التكنولوجيا الطبية، بهدف استعراض أحدث التكنولوجيا في التشخيص المبكر لسرطان الثدي.

