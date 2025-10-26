"إنفرا إكس"و"هواوي" تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال تحديث شبكات المرافق ودعم النمو الرقمي

دبي في 26 أكتوبر/وام/ وقعّت "إنفرا إكس"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي"، الرائدة عالمياً في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

تهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تحديث شبكات المرافق في دبي، وتعزيز كفاءة توزيع الطاقة، ودعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل رقمي مستدام.

وقع الاتفاقية راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لـ "إنفرا إكس" وأليكس تشانغ، المدير العام لمجموعة أعمال المؤسسات في شركة "هواوي" في دولة الإمارات.

وبصفتها حاصلة على ترخيص خاص بإنترنت الأشياء يمكّنها من تسويق وتشغيل شبكات وخدمات إنترنت الأشياء تجاريًا داخل دولة الإمارات، تواصل "إنفرا إكس" ريادتها في تمكين منظومات اتصال آمنة ومرنة تدعم البنية التحتية الحيوية في الدولة.

ومن جانبها، توفّر "هواوي"، خبراتها العالمية في الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وحلول الشبكات الذكية، بما ينسجم مع مهمة "إنفرا إكس" في تقديم الابتكار والموثوقية لهيئة كهرباء ومياه دبي ولسائر منظومة الطاقة.

وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لـ"إنفرا إكس":"تُعّد الشراكات من هذا النوع محوراً أساسياً لتسريع مسيرتنا نحو مستقبل رقمي ومستدام.. وبالعمل مع "هواوي"، سنستفيد من تقنيات اتصالات متقدمة تُحسّن توزيع الطاقة وتُعزّز الكفاءة التشغيلية، وتتوافق مباشرة مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.. ونهدف معاً إلى تعزيز منهجية عمل قطاع المرافق في العصر الرقمي، مع التركيز على الاستدامة والأمن والابتكار".

وبموجب هذه الشراكة، ستبحث "إنفرا إكس" و"هواوي" فرص تطوير حلول شبكية للمهمات الحسّاسة توفّر اتصالات فائقة الاعتمادية والأمان وسريعة الاستجابة عبر عمليات المرافق التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وسيركّز التعاون على الأتمتة وتحديث الشبكات والتحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم إدارة الطاقة المستدامة.

من جهته، قال أليكس تشانغ، المدير العام لمجموعة أعمال المؤسسات في شركة "هواوي" في دولة الإمارات العربية المتحدة": "يسرّنا التعاون مع "إنفرا إكس" لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة وترابطاً.. وستسهم حلول "هواوي" للشبكات المخصصة للمهمات الحسّاسة وحلول الطاقة الذكية في دعم مسيرة دولة الإمارات لتصبح نموذجاً عالمياً في الاستدامة والتميّز الرقمي "واصفا هذه الشراكة بأنها التزام مشترك بالابتكار الذي يمكّن قطاع المرافق والمؤسسات في الدولة.

وسيمكّن هذا التعاون هيئة كهرباء ومياه دبي وسائر المؤسسات في دولة الإمارات من الاستفادة من اتصال الجيل التالي وذكاء البيانات وحلول الأتمتة الضرورية لدفع الاستدامة والتميّز التشغيلي.