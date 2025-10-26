اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات جولة " دي بي ورلد" للجولف

سيؤول في 26 أكتوبر /وام/ اكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى"التصفيات النهائية" لموسم "السباق إلى دبي" ضمن منافسات جولة “دي بي ورلد للجولف” بختام بطولة "جينيسيس" بكوريا الجنوبية، التي شهدت فوز جوانغوان لي باللقب الأول له في مسيرته بالجولة.

تحمل البطولة الرقم (40) في هذا الموسم لمنافسات "السباق إلى دبي" وجولة دي بي ورلد، وفي ختامها تأهل أفضل 70 لاعباً متاحاً إلى "التصفيات النهائية" التي تستضيفها الإمارات، مع بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي" في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وسيتأهل منها أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل في التصنيف إلى بطولة جولة دي بي ورلد المقررة في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

ويتصدر روري ماكلروي حامل اللقب، ترتيب تصنيف "السباق إلى دبي" قبل انطلاق النهائيات، برصيد 4132 نقطة، يليه الإنجليزي ماركو بينج جامعاً 3691 نقطة، وثالثاً مواطنه تيريل هاتون برصيد 2866 نقطة.

وسجل جوانغوان 7 ضربات في الجولة الرابعة والأخيرة ليتقدم إلى المركز الأول، وينهي المنافسات بإجمالي 11 ضربة تحت المعدل، في إنجاز تاريخي للاعب صاحب المركز الـ451 في التصنيف العالمي للجولف.

وتقدم الكوري لي على الإسباني ناتشو إلفيرا، الذي أنهى مشواره برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليضمن التأهل إلى نهائيات جولة دي بي ورلد، بتقدمه إلى المركز 46 برصيد 1006 نقاط، كما تقدم الإنجليزي لوري كانتر الذي تشارك مركز الوصافة مع إلفيرا، إلى المركز التاسع في التصنيف بإجمالي 2453 نقطة.