"الذيبة" تحصد كأس "الإيذاع الأبكار المفتوح" في ختام مهرجان الظفرة للهجن

الظفرة في 26 أكتوبر/وام/ اختتمت اليوم فعاليات مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي أقيم على مدار 4 أيام بتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وأقيمت منافسات سن الإيذاع عبر 8 أشواط، لمسافة 5 كلم، تنافست خلالها المطايا على 8 رموز، وحصدت "الذيبة"، لعبيد علي السناري كأس الإيذاع في شوط الأبكار المفتوح، وسجلت أفضل توقيت للإيذاع بـزمن قدره 7:21:99 دقيقة.

وتوج "سياف" لمبارك محمد قطامي السويدي بثاني رموز الإيذاع بعد أن كسب بندقية القعدان المفتوح في الشوط الثاني، محققاً 7:22:78 دقيقة، وحصدت "سرابة" لحميد سعيد عامر النيادي، لقب الأبكار في شوط المحليات وتوجت بالكأس، مسجلة 7:26:29 دقيقة.

وأحرز "وهاج" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي شداد القعدان المحليات في الشوط الرابع بزمن قدره 7:32:01 دقيقة، بينما شهدت فئة الإنتاج، فوز "الوثبة" لسعيد سلطان الكتبي بكأس الأبكار المحليات في الشوط الخامس، بزمن قدره 7:27:70 دقيقة.

وتألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي بحصد رمزين متتاليين في اليوم الختامي، حيث فاز "السريع" ببندقية القعدان المحليات الإنتاج في الشوط السادس، وانتزعت "أثير" كأس الأبكار في شوط المهجنات الإنتاج.

وأسفر الشوط الثامن والأخيرعن فوز "الجذاب" لمحمد عبد الله الشامسي بلقب شوط القعدان المهجنات الإنتاج.

وفي الختام تم تتويج الفائزين بجوائز مالية قدرها 500 ألف درهم لأشواط الأبكار، و400 ألف لأشواط القعدان.

كانت الفترة الصباحية قد شهدت 18 شوطاً في فئة الإيذاع، لمسافة 5 كلم، وكسبت "غنيمة" لمعالي حميد بن سعيد عامر النيادي، لقب الأبكار في أول الأشواط، بزمن قدره 7:42:14 دقيقة، بينما أسفرت منافسات الشوط الثاني المخصّص للمهجنات، عن فوز "كريزي" لأحمد علي بن عامر الفهيدة المري، بزمن قدره 7:33:37 دقيقة.

وذهب لقب القعدان المحليات في الشوط الثالث إلى "هداد" لأحمد العبد بن سعيد سالم الوهيبي، مسجلا 7:41:78 دقيقة، بينما حصد " سلس" لمانع علي بن حماد الشامسي، لقب الشوط الرابع للقعدان المهجنات، مسجلا 7:31:38 دقيقة (أفضل توقيت).