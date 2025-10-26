خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي

أبوظبي، في 26 أكتوبر/وام/ حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، بمناسبة زفاف نجليه "عبدالعزيز" إلى كريمة نجيب إبراهيم الزرعوني، و"عبدالله" إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري.

وأعرب سموّه خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أُقيم اليوم في قاعة "إرث أبوظبي" عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

وحضر حفل الاستقبال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ واللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضر الحفل الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، عددٌ من المسؤولين، وجمعٌ من المدعوين والمهنئين وأقارب العرسان.

