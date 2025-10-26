9 دول تشارك بملتقى أبوظبي لـ " الموتوسيرف"

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ تستضيف أبوظبي غدا على كاسر الأمواج فعاليات ملتقى "الموتوسيرف" التدريبي الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأعلن النادي في بيان اليوم أن الملتقى يأتي استعداداً لبطولة الإمارات للموتوسيرف بمشاركة 50 متسابقاً يمثلون 9 دول هي الإمارات، والكويت، وجمهورية التشيك، وروسيا، وبلغاريا، وهولندا، وجنوب أفريقيا، ومصر، وقبرص، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وأوضح أن الملتقى يستمر بشكلٍ يومي حتى نهاية الأسبوع على أن تقام يومي 1 و2 نوفمبر المقبل منافسات البطولة ضمن روزنامة الموسم البحري الحالي.

يتضمن الملتقى تدريبات مكثفة على المسار البحري المخصص للبطولة، وورشا تعريفية بقوانين السباق ومعايير السلامة الدولية، تمهيداً لتنظيم بطولة بمواصفات عالمية تواكب التطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية في الدولة.

وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، إن الحدث يأتي في إطار خطة تطوير وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضة الحديثة، لاسيما مع تزايد انتشارها، وإعداد المتسابقين بدنياً وفنياً، وتهيئتهم لتقديم مستويات قوية خلال الجولة الافتتاحية للبطولة.