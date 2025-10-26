لجنة مبادرة "بيتي" تعتمد بناء 150 مسكنا سنوياً لدعم ذوي الدخل المحدود

دبي في 26 أكتوبر/وام/ اعتمدت لجنة مبادرة "بيتي" خلال اجتماعها في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بناء 150 مسكنا سنوياً لدعم ذوي الدخل المحدود من الأسر المستحقة.

عقد الاجتماع برئاسة محمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة بحضور أعضاء اللجنة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود".

تهدف المبادرة الى توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال تمكينهم من بناء أواستكمال مساكنهم بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ويسهم في تحقيق الاستقرار لأسرهم.

وقال سعادة محمد الشحي إن مبادرة "بيتي" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن عصرية توفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.

وتم استعراض مستجدات المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 223 مسكناً تمتد على مساحة اجمالية قدرها 813 ألف قدم مربعة بينها 72 مسكنا تم انجاز استكمال بنائها ودعم ومساندة المستفيدين في 151 مسكناً لا تزال قيد التنفيذ.

واعتمدت لجنة مبادرة "بيتي" خلال اجتماعها عدداً من القرارات التطويرية التي تعكس حرصها على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة.

شملت الاعتمادات إطلاق نماذج جديدة لمساكن المواطنين يتم بناؤها بطرق حديثة ومطورة تعزز تسريع الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ إلى جانب التركيز على تحقيق معايير الاستدامة في مختلف مراحل البناء بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة نحو التنمية المستدامة.

وأقرت اللجنة توسيع نطاق الفئات المستحقة للاستفادة من المبادرة لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد عدد المساكن التي تتضمنها المرحلة الثانية من المبادرة بعد دراسة حالات المستفيدين من منح الإسكان بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع لتحديد الأسر الأكثر حاجة إلى المساندة لاستكمال منازلها والتزامها بمتابعة إنجاز هذه المرحلة ضمن الوقت المحدد لها.

