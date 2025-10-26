عبدالملك بن كايد: سعود بن صقر جعل من رأس الخيمة عنوانا للنهضة والازدهار

رأس الخيمة في 26 أكتوبر/وام/ هنّأ معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، صاحبَ السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تولّي سموّه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد في كلمة له:" يُعدّ يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر، الذي تولّى فيه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة، ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا وقلوب أبناء الإمارة والمقيمين على أرضها، إذ نستحضر فيها مسيرة سموه الذي سخّر جهوده ووقته في خدمة الوطن والمواطن، وبناء مستقبلٍ مشرقٍ للإمارة".

وأضاف الشيخ عبدالملك بن كايد:"منذ تولّي سموّه مقاليد الحكم، وإمارة رأس الخيمة تشهد نهضة شاملة وإنجازات نوعية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتعليمية، جعلت منها نموذجاً في التنمية المستدامة وجودة الحياة".