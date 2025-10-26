"فيفا" و"آسيان" يتفقان على إطلاق بطولة جديدة على غرار كأس العرب

كوالالمبور في 26 أكتوبر/وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك على هامش القمة السابعة والأربعين لرابطة آسيان التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقّع المذكرة جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، والدكتور كاو كيم هورن الأمين العام لرابطة آسيان وتأتي استكمالاً للاتفاق الأول الموقع في نوفمبر 2019 والذي أسهم في تنفيذ مبادرات عدة من بينها برنامج «كرة القدم للمدارس»، وحملات توعية صحية، وورش عمل تعليمية وتنموية في دول جنوب شرق آسيا.

تهدف المذكرة إلى تعميق التعاون عبر توظيف كرة القدم أداة لتعزيز الوحدة والصحة والتنمية المجتمعية، مع التركيز على خمسة مجالات رئيسة تشمل النزاهة الرياضية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه، وتعزيز الشمول، ودعم جهود مواجهة تغيّر المناخ.

وفي إطار هذه المذكرة أعلنت «فيفا» إطلاق بطولة «كأس فيفا – آسيان»، وهي بطولة إقليمية تجمع اتحادات كرة القدم الوطنية في دول جنوب شرق آسيا، على غرار «كأس العرب» التي نظمتها «فيفا» سابقاً، بهدف دعم تطوير اللعبة وإبراز المواهب في المنطقة.

وأكد إنفانتينو أن الاتفاق الجديد يجسد التزام فيفا باستخدام كرة القدم وسيلة لنشر الأمل بين ملايين الأطفال والشباب في جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن البطولة الجديدة «ستسهم في توحيد دول المنطقة وتعزيز حضورها في المشهد الكروي العالمي".

وسيتم لاحقاً تحديد الشكل النهائي للبطولة بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد آسيان لكرة القدم، والاتحادات الوطنية الأعضاء في المنطقة.

