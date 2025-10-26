النمسا تحتفل بعيدها الوطني والذكرى الـ70 لإعلان حيادها الدائم

فيينا في 26 أكتوبر /وام/ دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين ورئيس الوزراء المستشار كريستيان شتوكر إلى تكاتف المجتمع والعمل بنشاط من أجل الديمقراطية والحياد الدائم وسيادة القانون في البلاد.

جاء ذلك في خطابهما بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به النمسا اليوم والذي يوافق أيضا الذكرى السبعين لإعلان حيادها الدائم، عملاً بالقانون الدستوري الصادر في عام 1955، الذي ينص على التزام النمسا الحياد الدائم بعد انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

من جانبه أكد أندرياس بابلر، نائب رئيس الوزراء زعيم الحزب الاشتراكي الائتلافي في النمسا، أن بلاده اعتبرت حيادها تكليفًا بسياسة سلام ملتزمة.