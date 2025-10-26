البرازيلية "ديرن" أول لاعبة تتوج بلقب" يو إف سي" في أبوظبي والشرق الأوسط

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ أحرزت البرازيلية ماكنزي ديرن لقب وزن القشة لتصبح أول امرأة تفوز بلقب "يو إف سي" في أبوظبي و الشرق الأوسط بعد تغلبها على مواطنتها فيرنا جانديروبا، في "يو إف سي 321: أسبينال ضد جان" بصالة الاتحاد أرينا، وذلك خلال المنافسات التي أقيمت ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وعلى صعيد الفعالية الرئيسية للنزالات انتهى نزال لقب الوزن الثقيل بين البطل توم أسبينال وسيريل جان بالتعادل السلبي بعد إصابة غير مقصودة في العين خلال الجولة الأولى، ليتم إيقاف النزال، إذ لم يتمكن أسبينال من مواصلة اللعب بسبب إصابته في عينه اليمنى، خلال أول دفاع له عن اللقب.

وفي نزالات البطولة الرئيسية الأخرى، قدم نجم وزن البانتام عمر نورمحمدوف أداء قوياً وتغلب على ماريو باوتيستا بإجماع الحكام، ليتقدم خطوة إضافية نحو النزال على لقب وزنه.

وحقق ألكسندر فولكوف انتصاراً صعباً بعد ثلاث جولات على جايلتون ألميدا في منافسات الوزن الثقيل وحسم النزال بقرار منقسم.

وتفوق الروسي عزمات مورزاكانوف بعدما أسقط خصمه أليكسندر راكيتش بالضربة القاضية بلكمة يمنى في الدقيقة 3:11 من الجولة الأولى.

وتألق المصري حمدي عبدالوهاب وقدم أداء قوياً أشعل المدرجات وتغلب على كريس بارنيت في فئة الوزن الثقيل بإجماع الحكام.

وحصل كويلان سالكيلد على جائزة "أفضل أداء" بعد ركلة رأسية مذهلة أطاحت بنصرت حقباراست.

أما الجائزة الثانية، فكانت من نصيب فالتر ووكر، الذي صنع التاريخ بتسجيله رابع إخضاع له على التوالي بطريقة تثبيت القدم، وهذه المرة ضد لوي ساذرلاند.

أما جائزة "أفضل نزال"، فكانت من نصيب لودوفيت كلاين وماتيوز ريبيكي بعد نزال صعب استمر ثلاث جولات أنهكت كلا اللاعبَين، حيث بدأ ريبيكي بالنزيف، بينما عجز كلاين عن الوقوف بسبب إصابة في الكاحل، قبل أن يحسم كلاين الفوز في النهاية.