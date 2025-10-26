أحمد بن محمد يحضر أفراح المرزوقي والحمادي

دبي في 26 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه حسن محمد المرزوقي بمناسبة زفاف نجله خليفة على كريمة أحمد عبدالله الحمادي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

وهنأ سموه العريس ووالده وأخاه عمر حسن المرزوقي مدير المركز الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، متمنيا للعريسين حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.