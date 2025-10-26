أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

لندن في 26 أكتوبر / وام / فاز أرسنال على كريستال بالاس بهدف نظيف اليوم في ملعب الإمارات ضمن مواجهات الاسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، معززاً صدارته لجدول الترتيب برصيد 22 نقطة فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 13 نقطة.

وبالجولة ذاتها، فاز استون فيلا على مانشستر سيتي بهدف مقابل لاشيء، وبيرنلي على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين، وبورنموث على نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين.