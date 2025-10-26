الشراع والتجديف الحديث .. إنجازات آسيوية وطموحات عالمية

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / على مدار نحو 16 عاماً، حققت رياضة الشراع والتجديف الحديث، مؤشرات عالمية في التطور، بالمنافسة على الألقاب القارية والدولية، والانتشار الواسع وسط قطاعات كبيرة في المجتمع، عبر إستراتيجية شاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية.

ومنذ المراحل الأولى لتأسيسه عام 2009، قدم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مبادرات مختلفة، وبرامج متطورة، لتمكين الفئات المختلفة في المجتمع من ممارسة اللعبة، وتبني المبادرات النوعية، وتنظيم البطولات المختلفة.

وتتضمن أجندة الموسم الجديد العديد من الفعاليات، أبرزها بطولة "آسيا أوبتمست" في سلطنة عمان، من 25 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر المقبلين، والبطولة الدولية "الكايت سيرف"، في أبوظبي، خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025.

وجاء إعلان الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أخيراً بتأسيس أول فريق إماراتي للمشاركة في سباق "سيل جي بي" العالمي للإبحار، خلال السنوات المقبلة، ترسيخاً للجهود التطويرية، التي تشهدها الدولة في مجال الاهتمام بالرياضات البحرية.

وسجلت رياضة الشراع والتجديف الحديث حضوراً مميزاً، بمستويات تنافسية، على الساحات العالمية والقارية والإقليمية، بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود الاتحاد والأندية البحرية والرياضية، والفرق والأكاديميات والشغف الكبير من اللاعبين واللاعبات بالمشاركة في البطولات الرياضية البحرية الحديثة.

كما تبنى الاتحاد برامج متطورة لتمكين المرأة، واكتشاف الموهوبات، وتصميم بيئة جاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية، وتأسيس قاعدة صلبة من المتميزات في الفئات المختلفة، ودعم مشاركة الفتيات في البطولات الخارجية، تجسيداً لواقع التطور في المجالات الرياضية النسائية للعبة.

ويحرص الاتحاد على تطوير أنماط البطولات، وتنويع الفعاليات، ومواكبة الطفرة العالمية للتجديف الحديث، حيث تعد "بطل الإمارات"، من الفعاليات المتطورة، وتجمع نخبة ممارسي الرياضة من داخل الدولة وخارجها، بهدف تعزيز المنافسة واكتشاف المواهب الوطنية لدعم المنتخبات الإماراتية على جميع المستويات.

وحقق المتسابقون في قوارب الشراع فئات إلكا 7، وإلكا 6، وإلكا 4، وأوبتسمت، وقوارب (إس بي 20) المخصصة للفرق، تطوراً كبيراً انعكس على النتائج المحققة للمنتخبات الوطنية في البطولات العربية والقارية، كما تشهد الفعاليات على شواطئ أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، نجاحاً تنظيمياً كبيراً بفضل البنية التحتية المميزة.

ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بفئة الشباب في صفوف المنتخبات الوطنية، حيث يبرز أبطال وبطلات الإمارات في هذه الفئة، بتحقيق ألقاب مختلفة في البطولات القارية والدولية.

كما تبرز العديد من الأندية، بدورها المحوري في تأهيل اللاعبين واللاعبات، وتطوير مهاراتهم، والمشاركة في البطولات، واستضافة الفعاليات المختلفة، ومن أبرزها فريق أبوظبي للتجديف الحديث، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الحمرية، وفريق التجديف لشرطة دبي، ونادي دبي للتجديف، والنادي البريطاني، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي مونتي للتجديف، ونادي العديد.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن التطور الرياضي الذي حققته رياضة التجديف الحديث، وبروز أبطال يمتلكون القدرة على المنافسة العالمية، يعزز الرؤية المستقبلية والاستراتيجية لدولة الإمارات، في ترسيخ استدامة التطور، وفق أفضل المؤشرات والمعايير العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وتوجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، بالشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة، على دعمها المتواصل لبرامج الاتحاد، وجهودها الملموسة في الارتقاء بالرياضة الإماراتية إلى آفاق العالمية، مشيراً إلى التعاون والتفاعل من الأندية البحرية، والأكاديميات، والفرق المختلفة، مع برامج الاتحاد وفعالياته، وحرصها على توفير البيئة المحفزة، لممارسة الأنشطة الرياضية البحرية الحديثة، وتمكين المرأة من المشاركة والارتقاء بمهاراتها.

وبدوره، نوه محمد عبدالله حارب الفلاحي نائب الرئيس بالتطور الإستراتيجي في رياضة التجديف الحديث، والنجاحات المميزة لأبطال دولة الإمارات في المحافل الخارجية، والقاعدة الواسعة من الأبطال الواعدين في مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الإنجازات المنوعة تعد دافعاً قوياً لترسيخ ريادة الإمارات في الرياضات البحرية الحديثة.

وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن إستراتيجية الاتحاد، تستهدف صناعة أبطال وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع علم الدولة في الاستحقاقات العربية والقارية والدولية والأولمبية.