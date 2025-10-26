منصور بن محمد يشهد معارض "دبي أكتف" و "دبي مصل شو" و "دبي أكتف إنداستري" الدوليين

دبي في 26 أكتوبر / وام / شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الأحد) معرض دبي الدولي الذي يتضمن ثلاث معارض هي "دبي أكتف"، و"دبي مصل شو لبناء الأجسام"، و"دبي أكتف إنداستري لصناعة اللياقة البدنية" في دورته التاسعة التي اختتمت فعالياتها اليوم ونظمتها مجموعة إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويعد معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية من أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث استقطب أكثر من 40,000 زائر من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، بمشاركة 400 شركة عارضة يمثلون أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية والمكملات الغذائية واللياقة البدنية وبناء الأجسام، وأقيمت فعالياته على مساحة أكثر من 35 ألف متر مربع، تُعرض فيها أحدث الابتكارات في عالم اللياقة البدنية والتغذية العافية.

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أجنحة الشركات العارضة، رافقه سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وفرانشيسكو سانتا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية للمعارض في الشرق الأوسط وراشيل تشاتام، المدير العام للشركة.

واستمع سموه إلى شرح حول مستجدات الدورة التاسعة من المعرض والشركات العالمية الكبرى المشاركة، وما تعرضه من أحدث منتجاتها في مجالات التدريب واللياقة وبناء الأجسام والتغذية الصحية والملابس والأجهزة الرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة المُقامة في إطار المعرض من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة التي يشارك فيها أكثر من 2000 رياضي تنافسوا للفوز بـ 17 بطاقة احتراف مقدمة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

واطّلع سموّه على جانب من المنتجات المعروضة والتي ترتبط جميعها باللياقة البدنية ورياضة بناء الأجسام، حيث أشاد سموّه بجهود المنظمين وحرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات وزيادة مساهمة الرياضة في الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشهد الحدث هذا العام مشاركة نخبة من أبرز نجوم وأبطال بناء الأجسام في العالم تقدمهم كريس بومستيد حامل لقب مستر أولمبيا 6 مرات، وريان تيري، وبيغ رامي بطل العالم لبناء الأجسام مرتين وبطل مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وكاري جرين حامل لقب بطولة آرنولد كلاسيك ووصيف بطولة مستر أولمبيا، وفليكس ويلر، وجيريمي بونديا، ودينيس جيمس، وأندريه ديو، الذين شاركوا خبراتهم حول طرق التدريب والنجاح واستكشاف العقلية الاحترافية التي تميز أبطال بناء الأجسام.

وجمع معرض دبي أكتف إنداستري عددا من المسؤولين والمبتكرين وملاك العلامات التجارية الشهيرة في القطاع الرياضي من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص الأعمال ومرحلة النمو المستقبلية لقطاع اللياقة البدنية، وشهد إنجازاً كبيرا تمثل في إطلاق أول تقرير مشترك عن قطاع الصحة واللياقة البدنية في دولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط.

وأعد هذا التقرير عدد من الخبراء والشركات الاستشارية المتخصصة بالتعاون مع أبرز المستثمرين في قطاع اللياقة البدنية ومراكز التدريب، ويوفر التقرير التحليلات الأكثر شموليةً حتى الآن لأداء المشغّلين وتوجهات سلوك المستهلكين على مستوى الدولة.

وتم تنظيم منتدى الرؤساء التنفيذيين ضمن فعاليات المعرض وتضمن جلسات متنوعة تحدث فيها عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وسعادة نايف الدوسري، مستشار نائب وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، ومارك بوكانان، الرئيس التنفيذي لشركة فيتنس فيرست الشرق الأوسط؛ ولورين هولاند، الرئيس التنفيذي لشركة جيمنيشن.

كما تحدث في المنتدى الدكتور ديميتري كوتسوباكس، الرئيس التنفيذي لشركة كون سبورت، والرئيس التنفيذي السابق لكلٍ من شركتي ون فيت هولدينج وويل فيت، وسيدريك بيتيس، مستشار العافية في مؤسسة دبي للمستقبل، بالإضافة إلى البروفيسور الاستشرافي الدكتور كارل رود، الذي ألقى كلمة رئيسية في المنتدى.

وناقش هؤلاء الخبراء سبل الارتقاء بصناعة اللياقة البدنية على المستوى العالمي من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الرؤى والتحليلات وتعزيز الابتكار.

وتم تنظيم سلسلة القمم بصفتها المحور الفكري للحدث، حيث قدمت مجموعة من الفعاليات المميزة مثل قمة فيوتشر ولنس، وقمة إكس برو، والقمة العالمية للمعايير للاتحاد الدولي لتسجيل المدربين المحترفين الأولى من نوعها، ومنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعت هذه الفعاليات نخبة من المتخصصين في مجالات الصحة والضيافة واللياقة البدنية ناقشوا التطور في مجالات مكافحة الشيخوخة والمعايير المهنية وحلول العافية المبتكرة.

واستضاف معرض دبي أكتف مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال اللياقة البدنية، في مقدمتهم كايلا إتسينيس، وليانا ديب، وجيمس سميث، وبرادلي سيموندز، ودايرن كارتال، الذين قدموا سلسلة من الحصص التدريبية المباشرة والحوارات التحفيزية واللقاءات الحصرية.

واستمتع الزوار بجلسات حماسية للغاية في صالة أكتف وصالة جوينج أول إن للياقة، وتحليلات متخصصة من قادة الفكر في حوارات دبي أكتف، وجلسات التأمل والتركيز الذهني في استديو اليوجا والبيلاتس، كما تم تنظيم تحدي هيروكس 365 بالتعاون مع شركة جيمنيشن، وبطولة الأبطال المستقبليين، بالتعاون مع فريق نوجيرا دبي، الذي تنافس فيه نخبة من المواهب الصاعدة في عالم الرياضات القتالية.