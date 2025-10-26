تأهل العين ودبا والجزيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / تأهل فريق العين إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الحمرية 7-0 في استاد خالد بن محمد خلال لقاء دور الـ16 من البطولة.

كما تأهل فريق دبا إلى الدور نفسه بعد فوزه على الوصل 6-5 بركلات الترجيح في ملعب دبا، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتأهل أيضا إلى ربع النهائي فريق الجزيرة بعد فوزه على عجمان 2-1 في استاد محمد بن زايد.