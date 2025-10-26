ريال مدريد يفوز على برشلونة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

مدريد في 26 أكتوبر / وام / حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، قبل أن يتمكن فيرمين لوبيز من إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 31، ليعيد الإنجليزي جود بيلينجهام التقدم لريال مدريد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، أهدر مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 52، ليستمر تبادل الهجمات والفرص الخطيرة بين الفريقين دون أن تتغير النتيجة حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل مايوركا مع ضيفه ليفانتي 1-1.