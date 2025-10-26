التايلاندي لاوباكدي يتوج بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة الجولف بدبي

دبي في 26 أكتوبر/ وام / توج التايلاندي فيفا لاوباكدي بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة للجولف في نسختها الـ16، التي اختتمت منافساتها اليوم على ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف في دبي.

وتمكّن لاوباكدي، البالغ من العمر 20 عاماً، من قلب موازين المنافسة بعدما عاد من تأخر بست ضربات ليحسم اللقب في جولة فاصلة مثيرة، ويصبح أول لاعب تايلاندي يتوَّج بلقب البطولة، محققاً إنجازاً تاريخياً يؤهله للمشاركة في بطولة "الماسترز 2026"، والحصول على إعفاء مباشر من التصفيات المؤهلة لبطولة "ذا أوبن" المقبلة على ملعب رويال بيركديل.

واختتم لاوباكدي البطولة بمجموع 68 ضربة (4 ضربات تحت المعدّل)، ليُنهي المنافسات بمجموع كلي بلغ 15 ضربة تحت المعدّل، متفوّقاً على الياباني ناغاساكي بفارق ضربتين، بينما حلّ مواطنه رينتارو ناكانو في المركز الثالث للعام الثاني على التوالي في آخر ظهور له كلاعب هاوٍ.

وأنهى أحمد سكيك، لاعب منتخب الإمارات للجولف، مشاركته في البطولة بالمركز الـ13 بمجموع ضربة واحدة تحت المعدّل، محققاً أفضل ترتيب في تاريخ مشاركات اللاعبين الإماراتيين بالبطولة.