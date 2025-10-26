واشنطن وهانوي تضعان أسس اتفاق تجاري شامل

هانوي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت فيتنام والولايات المتحدة عن بيان مشترك يؤسس لإطار اتفاق تجاري عادل ومتوازن، يقوم على مبادئ الانفتاح والاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة والنظم السياسية، وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية أن البيان يعكس جهود تعزيز علاقة اقتصادية مستقرة ومستدامة، تماشياً مع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ويتضمن الإطار عناصر رئيسية تشمل العمل البناء لمعالجة الحواجز غير الجمركية، والتوصل إلى توافق حول التجارة الرقمية والخدمات والالتزامات الاستثمارية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الملكية الفكرية ومرونة سلاسل الإمداد.

ونقلت وسائل إعلام فيتنامية عن الوزارة قولها إن البلدين سيواصلان المباحثات والإجراءات اللاحقة لاستكمال هذا الاتفاق.

واستفادت فيتنام من تخفيض كبير في الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث انخفضت نسبتها من 46% إلى 20%، ضمن أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس الماضي، قضى بتعديل الرسوم الجمركية لـ 69 دولة وإقليما.

- خلا -