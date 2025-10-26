ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي تشهد احتفالا عشية انطلاق قمة عالمية للمدن غدا

دبي في 26 أكتوبر / وام / شهدت ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، مساء اليوم (الأحد)، احتفالا أقيم عشية انطلاق قمة مدن آسيا والمحيط الهادي، ومنتدى رؤساء البلديات 2025 غدا الاثنين، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

حضرت الاحتفال معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جانب أدريان شرينر عمدة مدينة بريسبان، إضافة إلى عدد من قادة المدن ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، حيث تضمن الحفل عروضا مبهرة على قبة ساحة الوصل وأداء موسيقيا لأوركسترا الفردوس، إيذانا بانطلاق إحدى أكبر وأوسع التجمعات تنوّعا لقادة المدن ورؤساء البلديات في العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تجسّد دبي مدينة التطور المستمر والانفتاح على الأفكار الخلّاقة، والالتزام بتبادل المعرفة والخبرات، وهي حريصة على القيادة الفاعلة لجهود التعاون والشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في تصميم مدن محورها الإنسان؛ وتمثل مدينة إكسبو دبي بيئة مثالية لاستضافة هذه القمة العالمية المؤثرة التي تجمع قادة المدن من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة التي تتطلع إليها المدن حول العالم.

وأضاف معاليه: تسلط قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025، التي تستضيفها دبي لأول مرة على مستوى المنطقة، الضوء على الفرص الواعدة والمتعددة التي تتمتع بها؛ ودبي، وانطلاقاً من دورها كمنصة تجمع الجميع، تؤكد من خلال هذا الحدث، وما بعده، التزامها بتعزيز التعاون بين مدن العالم لتطوير حلول عملية ومبتكرة تضمن استدامة التنمية ومرونتها، وتُعزّز جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.

وتنعقد القمة في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 150 رئيس بلدية والمئات من قادة المدن من أكثر من 300 مدينة حول العالم لبحث مستقبل المدن واستشراف رؤى مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة.