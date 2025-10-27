تعاون بين "الأوراق المالية والسلع" و"دبي للخدمات المالية"لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات

دبي في27 أكتوبر/ وام/ وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ، وسلطة دبي للخدمات المالية، مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات وتوطيد أواصر التعاون التنظيمي بينهما.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيكون من شأن مذكرة التفاهم تعزيز الرقابة التنظيمية على عمليات التدقيق، وستشمل مجالات متعددة مثل عمليات تسجيل مدققي الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخاضعة لتنظيم الطرفين والتفتيش والإشراف عليهم لضمان الارتقاء بجودة التقارير المالية والحفاظ على نزاهة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي بالدولة.

وبموجب المذكرة، التي تم توقيعها في مقر الهيئة، سيقوم الجانبان بمراقبة وظائف التدقيق والإشراف عليها، وتبادل الخبرات، وإرساء أطر رصينة للرقابة على مدققي الحسابات ضمن مناطق اختصاصهم.

وتتزامن هذه الشراكة مع زخم النمو المضطرد الذي يشهده القطاع المالي في الدولة وهي موجهة نحو التعامل مع التعقيدات المتزايدة في الأسواق المالية.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن توقيع هذه المذكرة يمثل محطة فارقة في تعزيز التعاون الإستراتيجي وترسيخ مبادئ الشفافية في عمليات الرقابة على التدقيق، ففي خضم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، يغدو تعزيز وتطوير البنى التنظيمية والارتقاء بأفضل الممارسات في مجال التدقيق إحدى الركائز الأساسية التي يجب العمل عليها.

وأضاف أن المذكرة ستسهم في ترسيخ الجهود المشتركة الرامية إلى صون نزاهة النظام المالي، ودعم ثقة المستثمرين في الدولة، وستعمل على تعزيز معايير التدقيق في جميع شركات الأوراق المالية العاملة في الدولة ومركز دبي المالي العالمي.

من جهته قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن المذكرة تدشن حقبة جديدة من التعاون بين الجانبين، وستسهم في الارتقاء بمعايير التدقيق عبر جميع شركات الأوراق المالية العاملة في الدولة ومركز دبي المالي العالمي وأسواق رأس المال.

ومن المتوقع أن تُسهم المذكرة في ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر سلاسة وفعالية، تعمل من خلالها كلا الجهتين على تبادل الخبرات والموارد لتعزيز تطبيق معايير التقارير المالية والارتقاء بكفاءة عمليات التدقيق.

وأعرب الجانبان عن التزامهما الثابت بانتهاج بيئة حاضنة للأسواق المالية في دولة الإمارات تتسم بالمتانة والشفافية والاستدامة.

