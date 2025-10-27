"تريندز" شريكا إستراتيجيا للدورة الـ 21 للملتقى الإعلامي العربي في بيروت

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ يشارك "تريندز للبحوث والاستشارات" بصفته شريكاً إستراتيجياً في أعمال الدورة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي، الذي يُعقد يومي 29 و30 أكتوبر 2025، في مركز التدريب والمؤتمرات "الميدل إيست" في بيروت، تحت شعار "الإعلام والتنمية /شركاء الحاضر تحالف المستقبل".

وتأتي مشاركة "تريندز" في إطار حرصه على المساهمة في تعزيز التكامل بين الإعلام والتنمية، وتسليط الضوء على دور المعرفة والبحث العلمي في دعم الإعلام العربي ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينظم "تريندز" في اليوم الافتتاحي للملتقى جلسة خاصة بعنوان "الإعلام العربي في قلب التنمية المستدامة"، إضافة إلى ركن معرفي يتضمن أحدث إصداراته البحثية والدراسات المتخصصة في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في تصريح بهذه المناسبة، أن الشراكة الإستراتيجية مع الملتقى الإعلامي العربي تمثل امتداداً لرؤية "تريندز" في بناء الجسور بين البحث العلمي والعمل الإعلامي، مشيراً إلى أن الإعلام العربي يمتلك اليوم فرصة تاريخية لتكريس دوره التنموي من خلال تبني الخطاب المعرفي المستند إلى المعلومة الموثوقة والتحليل العلمي الرصين.

ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات التي تجمع وزراء إعلام وخبراء وباحثين وأكاديميين من مختلف الدول العربية، تناقش قضايا الإعلام والتنمية من زوايا متعددة.

وتتناول الجلسات الرئيسة موضوعات عدة، من أبرزها "دور الإعلام في خلق بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية"، و"الفن في خدمة التنمية" بمشاركة رموز من الوسط الفني العربي، و"صورة التنمية في الإعلام العربي: الواقع والمأمول" بمشاركة وزراء إعلام عرب ، و"تأثير الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على مسار التنمية" بالتعاون مع منظمة اليونسكو، و"الإعلام والتنمية/ المفهوم النظري والتطبيق الميداني – ابدأ بذاتك"، إضافة إلى حوار مفتوح بعنوان "نحو ميثاق إعلامي عربي لدعم التنمية المستدامة".

كما يتضمن الملتقى برنامجاً تدريبياً للشباب والإعلاميين الناشئين، يتناول موضوعات مثل الإعلام الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي، وإدارة المواقع الإخبارية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في دعم التنمية.